Most z Pasieki na Wyspę Bolko. Miasto dołoży do przebudowy przeprawy nad Odrą?

Obecnie trwa weryfikacja ofert pod względem formalnym. Jeśli okaże się, że propozycja najtańsza nie będzie zawierała błędów, to prawdopodobne jest, że miasto zdecyduje się dołożyć brakujących 320 tys. zł. Powód? W przypadku poprzednich przetargów różnice pomiędzy szacunkami MZD a oczekiwaniami oferentów sięgały kilku milionów złotych.

Poszukiwania wykonawcy przebudowy mostu pieszo-rowerowego z Pasieki na Wyspę Bolko trwają od blisko roku. Do tej pory Miejski Zarząd Dróg trzy razy poszukiwał wykonawcy prac. Dwa razy okazywało się, że zgłoszone oferty są znacznie droższe od założeń.

Jeśli w najbliższych tygodniach uda się rozstrzygnąć przetarg, to roboty powinny zakończyć się w wakacje 2020 roku. Planowany okres realizacji inwestycji to 12 miesięcy. W trakcie ich trwania most ma pozostać dostępny dla pieszych i rowerzystów.

Możliwe będą jednak czasowe zamknięcia przeprawy. Łączna liczba takich dni nie będzie mogła przekroczyć 60, a wykonawca nie będzie mógł go zamykać w soboty i w niedziele. Każde zamknięcie wykonawca będzie musiał pisemnie zatwierdzić w ratuszu.