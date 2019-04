Most z Pasieki na Wyspę Bolko w Opolu do przebudowy. Wykonawca będzie miał na nią rok [ZDJĘCIA]

Inwestycja do tej pory nie miała szczęściach. W dwóch dotychczasowych przetargach za każdym razem okazywało się, że oferty znacznie przewyższają kwotę, jaka była zapisana w budżecie. Najpierw miasto zakładało, że rozbudowę mostu im. Sendlerowej uda się zrealizować za 4 mln zł, a potem 7 mln zł. Mimo to oferty oscylowały w granicach 10 mln zł.

Teraz w kasie na ten most jest blisko 9,5 mln zł. Przetarg właśnie ogłoszono. Miejski Zarząd Dróg czeka na oferty do 27 maja. Termin realizacji zadania to 12 miesięcy. To oznacza, że przebudowa mostu będzie gotowa najwcześniej w połowie 2020 roku.

W dokumentacji przetargowej zaznaczono, że prace na moście będą musiały być prowadzone w taki sposób, aby był on dostępny dla pieszych i rowerzystów. Pozostawiono jednak wykonawcy możliwość czasowego zamykania przeprawy. Przy czym łączna liczba dni, gdy most będzie wyłączony z ruchu, nie może przekroczyć 60, wykonawca nie będzie mógł go zamykać w soboty i w niedziele. Każde zamknięcie będzie też musiało być pisemnie zatwierdzone przez miasto.

Most pieszy łączący Pasiekę z Wyspą Bolko powstał w latach 30. XX wieku. Niemcy wysadzili go podczas wojny, ale część oryginalnej przeprawy przetrwała do dziś i znajduje się po stronie Pasieki, kończąc się na wysokości pierwszych bocznych tarasów widokowych. Te są już częścią nowej przeprawy, która powstała w latach 60.

