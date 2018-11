Motorola One - piękny ekran i długi czas pracy na baterii

Smartfon motorola one stanowi dowód na to, że marka Motorola ma w swojej ofercie naprawdę zróżnicowane urządzenia. Po charakterystycznych smartfonach z serii Moto G6 do polskich sklepów trafiła motorola one, która przykuwa spojrzenia modnym ekranem z charakterystycznym "wcięciem". Jakość wykonania i design motorola one stoją na wysokim poziomie, a wygląd urządzenia przywodzi na myśl znacznie droższe smartfony. Twórcom udało się uzyskać pożądany efekt za sprawą połączenia dużego wyświetlacza, starannie wykończonego tylnego panelu obudowy oraz srebrnej ramki, która do złudzenia przypomina stalową. Za sprawą zastosowanych materiałów smartfon jest lekki i wygodnie leży w dłoni.

Jasność ekranu Max Vision o przekątnej 5.9-cala i rozdzielczości 720x1520 pikseli wynosi ok. 460 cd/m2, a współczynnik kontrastu aż... 1780:1. W swojej klasie cenowej jest to jeden z najlepszych paneli, zapewniających ładne, nasycone kolory i dobrą czytelność, nawet w słoneczny dzień. Ekran chroniony jest przed uszkodzeniami mechanicznymi przez szkło 2.5 Corning Gorilla Glass.

Motorola one pretenduje do miana znakomitego smartfona multimedialnego nie tylko za sprawą dobrej jakości ekranu. Sztandarową cechą smartfonów Motorola jest czysty system Android, na którym nie znajdziecie bloatware, czyli jakichkolwiek dodatkowych, niepożądanych aplikacji. Motorola one działa w oparciu o Androida 8.1, który wkrótce zostanie zaktualizowany do najnowszego Androida 9.0. Możliwości multimedialne urządzenia zwiększa pojedynczy, donośny głośnik, cechujący się zaskakująco dobrym brzmieniem i separacją tonów. Towarzyszy mu wyjście audio jack 3.5 mm, umożliwiające podłączenie słuchawek przewodowych. Na korektę poszczególnych tonów i dostosowanie brzmienia do indywidualnych preferencji pozwala equalizer Dolby Audio. Zawiera on kilka gotowych ustawień, poprawiających jakość dźwięku podczas grania w gry, słuchania muzyki i odtwarzania filmów.

O wydajność motorola one dba dobrze znany 8-rdzeniowy układ Snapdragon 625 oraz 4 GB pamięci RAM. Użytkownik do swojej dyspozycji otrzymuje 64 GB pamięci na dane. Pamięć rozszerzyć można za sprawą karty micro SD. Wydajność popularnego procesora wystarcza w zupełności do płynnej obsługi systemu Android oraz zdecydowanej większości gier.

Oprogramowanie zawiera znane i lubiane funkcje Moto. Wśród nich znajduje się choćby Moto Display, dzięki któremu najważniejsze powiadomienia oraz godzina zostaną wyświetlone na wygaszonym ekranie. Moto Actions rozszerzają możliwości urządzenia, pozwalając na wygodną obsługę wybranych funkcji za pomocą gestów. Dla przykładu: podniesienie smartfona w trakcie nadchodzącego połączenia sprawi, że dźwięk dzwonka błyskawicznie ucichnie.

Motorola one zaskakuje możliwościami fotograficznymi. Największą niespodzianką jest opcja rejestrowania nagrań w rozdzielczości 4K, stabilizowanych w poprawny sposób metodą cyfrową. Kolejnymi pozytywnym zaskoczeniem jest rozbudowanym tryb manualny, który zaawansowanym użytkownikom pozwoli wycisnąć jeszcze więcej z podwójnego aparatu głównego 13 + 2 Mpix. Drugi z sensorów pełni rolę kamery odpowiedzialnej za efekt głębi tła. Zdjęcia są poprawne, a wykonane z dnia fotografie cieszą oko rozpiętością tonalną i dobrym poziomem kontrastu. Niezawodny tryb HDR przychodzi z pomocą zawsze wtedy, gdy fotografujemy zacienione obiekty. Przednia kamerka radzi sobie ze zdjęciami selfie jeszcze lepiej, niż urządzenia z rodziny Moto G6. Jak na urządzenie sprzedawane w tak niskiej cenie, motorola one naprawdę daje radę w kwestiach fotografii mobilnej.

Zastosowanie ekranu o rozdzielczości 720x1520 pikseli i procesora Snapdragon 625 znacząco przyczyniło się do wydłużenia czasu pracy urządzenia na baterii. Akumulator o pojemności 3000 mAh, czysty Android 8.1 i rozsądnie dobrane podzespoły przekładają się na nawet 2 dni pracy bez konieczności podłączania smartfona do ładowarki. Co istotne, motorola one obsługuje technologię szybkiego ładowania, a stosowna ładowarka Turbo Charge 15 W znajduje się w zestawie. Do poziomu 30% baterię naładujecie w ok. 30 minut. Niezły wynik jak na tak niedrogiego smartfona!

Motorola one to jeden z ciekawszych smartfonów w ofercie tej marki. Cena na poziomie 1099 złotych prezentuje się kusząco w zestawieniu z atrakcyjnym designem i możliwościami urządzenia. Niepodważalnymi atutami smartfona jest obecność świetnego jak na tę klasę cenową ekranu, technologii NFC oraz długi czas pracy na baterii. Motorola nie zapomniała o miłośnikach multimediów, wyposażając motorolę one w donośny głośnik oraz złącze jack 3.5 mm. Amatorzy fotografii mobilnej docenią podwójny aparat z funkcją nagrywania filmów 4K i dobrym trybem portretowym. Zainstalowany na smartfonie czysty, pozbawiony zbędnych aplikacji system Android 8.1 ma wkrótce zostać zaktualizowany do Androida 9.0. Wygląd niedrogiego urządzenia jest na pewno modny.

Mocne strony Motorola One:

- bardzo dobre parametry wyświetlacza

- długi czas pracy na baterii

- czysty Android z obietnicą aktualizacji do wersji 9.0

- szybkie ładowanie 15 W i kompatybilna ładowarka w zestawie

- dobrze działający czytnik linii papilarnych

- donośny głośnik

- satysfakcjonująca praca aparatu głównego

- nagrania wideo w 4K