Msza św. za Pawła Adamowicza w katedrze w Opolu. Jego śmierć wciąż porusza opolan

- Czas mija, a dla mnie nadal jest niewyobrażalne, że w jednej chwili Paweł Adamowicz stał na scenie, mówił takie piękne rzeczy, a chwilę później został zaatakowany nożem i umarł następnego dnia. Tyle mówi się o narastającej nienawiści w społeczeństwie, ale zawsze uważałem, że to problem wyolbrzymiony. Myliłem się - mówił pan Andrzej, jeden z uczestników mszy św. w intencji prezydenta Gdańska.

Pani Maria przyznała, że do katedry przyszła szukać ukojenia. - Na wieść o śmierci Pawła Adamowicza zalałam się łzami. Tak, nie znałam go. Ale to był człowiek, który miał rodzinę, który wiele zrobił dla swojego miasta. Jego nagłe odejście, w tak okropnych okolicznościach, zaszokowało mnie. Przychodząc tutaj chciałam zrzucić nieco ciężaru z serca. Bycie razem w takim czasie daje też przecież nadzieję - stwierdziła.

Ks. Waldemar Klinger, proboszcz katedralnej parafii, w kazaniu zauważył, iż każda śmierć znanej osoby jest dla nas przyczynkiem do głębokiej refleksji nad sensem życia. - A także nad wartością tego, co zostawiamy po sobie. Nie wiadomo, kiedy przyjdzie dla nas meta naszego życia - podkreślał.