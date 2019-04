Msza Wieczerzy Pańskiej w katedrze opolskiej. Triduum Paschalne rozpoczęte

Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętnia w sposób szczególny to wszystko, co zdarzyło się w Wielki Czwartek w Wieczerniku – ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa oraz gest Pana Jezusa, który przed męką umył swoim uczniom nogi, dając im dobry przykład i przykazanie. Aby się wzajemnie miłowali.

Po Komunii św. udzielonej wszystkim pod postaciami Ciała i Krwi Pańskiej ołtarze zostały pozbawione świec i obrusów. Gest ten symbolizuje opuszczenie Jezusa przez Jego uczniów.

Na koniec Najświętszy Sakrament został przeniesiony na boczny ołtarz – do tzw. Ciemnicy. Procesja do tego ołtarza symbolizuje drogę Jezusa i Jego uczniów z Wieczernika do Ogrodu Oliwnego. Do 22.00 w katedrze trwa czuwanie przy Najświętszym Sakramencie. Odwołuje się ona do trwania przy modlącym się w Ogrodzie Oliwnym Chrystusie, bądź przypomina o towarzyszeniu opuszczonemu Jezusowi w więzieniu. Do tego faktu z Ewangelii nawiązuje nazwa Ciemnica oznaczająca ciemne więzienie.

Najświętszy Sakrament będzie wystawiony w Ciemnicy aż do wieczornych ceremonii Wielkiego Piątku. O 15.00 w katedrze zostanie odprawione nabożeństwo drogi krzyżowej pod przewodnictwem ks. biskupa.

