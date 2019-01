Murem za Owsiakiem także w Opolu. Na Rynku znów zrobi się jasno!

Wydarzenie "Murem za Owsiakiem" organizują dwie opolanki – Monika Rybarska i Aleksandra Zatwarnicka. Pierwsza jest matką dwójki dzieci, druga ma 9-letnią córkę Julię. Obie podkreślają, że ich pociechy korzystały ze sprzętu zakupionego przez WOŚP podczas pobytu w szpitalu.

- I chyba nie ma dziecka, którego by to nie dotyczyło – zauważa pani Aleksandra.

Inicjatywa „Murem za Owsiakiem” to owoc poniedziałkowej rezygnacji Jerzego Owsiaka, wieloletniego lidera WOŚP, z kierowania orkiestrową fundacją. Ten ruch z kolei był spowodowany poniedziałkową śmiercią Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, który zmarł wskutek obrażeń zadanych przez nożownika podczas niedzielnego finału WOŚP.

Myślę, że wiele osób ma potężną wyrwę w sercach po ostatnich wydarzeniach i potrzebuje się spotkać, by okazać sobie wsparcie. Przede wszystkim chodzi jednak o to, by pokazać, że pomimo fali hej tu pod adresem Jurka Owsiaka nadal go popieramy, że stoimy z nim ramię w ramię – mówi pani Aleksandra.

Pani Monika podkreśla, że wybór miejsca spotkania nasunął się sam. – W ostatnią niedzielę spotkaliśmy się na rynku przy ratuszu w Opolu na tradycyjnym „Światełku do nieba”. Teraz tam wrócimy, by to wydarzenie we własnym zakresie odtworzyć. Zachęcamy do wzięcia ze sobą świec, zimnych ogni i innych źródeł światła – wylicza.

Organizatorki akcji „Murem za Owsiakiem” w Opolu podkreślają, że na wydarzenie już skrzykują się rodziny z dziećmi. – WOŚP gra od blisko 30 lat. Same się na WOŚP wychowywałyśmy. Teraz to dzieje się z naszymi dziećmi. Walczymy o to, by Jurek jednak nie rezygnował z dyrygowania Orkiestrą. Pomimo hejtu ludzie rokrocznie wrzucali do puszek więcej pieniędzy, bo widzieli, że on je dobrze wydaje. To widać w szpitalach – argumentuje pani Monika.

- Od lat WOŚP walczy o to, o co powinno walczyć państwo, często je wyręczając. Pokażmy więc, że Orkiestra ma sens, a dobro rodzi dobro – dodaje pani Aleksandra.

Akcja „Murem za Owsiakiem” w Opolu rozpocznie się o godz. 20.