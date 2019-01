Musicalowe hity i szampańska atmosfera. Tak bawiono się w Filharmonii Opolskiej [ZDJĘCIA]

PPA 2015 we Wrocławiu. Znamy program i ceny biletów 36. Przeglądu Piosenki Aktorskiej

MS

We Wrocławiu zobaczymy m. in. spektakl o Violettcie Villas, koncerty Ute Lemper - ikony piosenki aktorskiej i Zap Mamy - królowej soulu rodem z Kongo. 20 marca we Wrocławiu rozpocznie się PPA 2015.