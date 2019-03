Muzyka filmowa w Dzień Kobiet w Filharmonii Opolskiej

Kilka lat temu, Dniu Dziecka w Filharmonii Opolskiej towarzyszył koncert zatytułowany Mali Mozarci. W jego programie znalazły się dzieła kompozytorów, którzy swoją twórczą drogę rozpoczęli już w dzieciństwie. Zabrakło wtedy jednej ważnej postaci: człowieka mającego na koncie – jeszcze przed ukończeniem trzynastego roku życia – między innymi operę i oratorium. Dzień Kobiet to dobra okazja, by nadrobić to przeoczenie. Tak oto wieczór poświęcimy w całości Nino Rocie.