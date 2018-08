Przejście dla pieszych przez al. Witosa na wysokości szpitala ma być bezpieczniejsze. Powstanie tam sygnalizacja świetlna.

Chodzi o przejście znajdujące się tuż za zatoką, w której zatrzymują się autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego jadące od strony skrzyżowania z ul. Częstochowską. Tam wysiadają m.in. osoby, które potem udają się do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego bądź mieszkają na pobliskim osiedlu.- Przechodzenie tędy bywa niebezpieczne. Aleja Witosa to dwupasmowa, prosta droga, przez co kierowcy lubią się tu rozpędzać – mówi pani Irena, która dojeżdża autobusem do USK.Obecnie oprócz oznakowania poziomego i pionowego jedynym dodatkowym zabezpieczeniem informującym kierowców o tym, że dojeżdżają do przejścia dla pieszych, są elementy odblaskowe zamontowane w jezdni tuż przed samymi pasami.To ma się wkrótce zmienić. Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przebudowę tego przejścia. Podstawową zmianą będzie pojawienie się tam sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez pieszych z pomocą przycisków. Przejście ma też być poszerzone z 4 do 6,5 metra, a chodnik po obu stronach wykonany z kostki.Sygnalizacja świetlna w tym punkcie al. Witosa ma być gotowa do połowy grudnia. Dzięki temu wzrośnie bezpieczeństwo pieszych. Ten sam cel miała zakończona jakiś czas temu budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Sosnkowskiego z Szarych Szeregów w rejonie Szkoły Podstawowej nr 15.