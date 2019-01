Na koncert z piosenkami Kofty, PKS-em do Filharmonii Opolskiej

W koncercie zabrzmią utwory m.in. Włodzimierza Nahornego (Jej portret), Janusza Strobla (Księżyc w nowiu, Piosenka o czasie przeszłym niedokonanym, Trzeba marzyć), Andrzeja Korzyńskiego (Do łezki łezka), Jana Pietrzaka (Pamiętajcie o ogrodach), a także piosenki, które Jonasz Kofta napisał do muzyki Baden Powella (Samba trawy), A. C. Jobima (Samba na jedną nutę), Antonio Lauro (Walc szczęście).

„Idź swoją drogą” to nowy koncert złożony z piosenek Jonasza Kofty, do którego powstania zainspirowała Nulę Stankiewicz 30. rocznica śmierci Poety. Janusz Strobel, który z Jonaszem Koftą napisał wiele piosenek, podjął się aranżacji utworów, które Nula wybrała do tego koncertu. Nula mówi o sobie: „Nie, nie jestem piosenkarką jazzową”, ale zawsze zaprasza do współpracy wybitnych przedstawicieli tego gatunku. W „Idź swoją drogą” usłyszycie zatem: Janusza Strobla, Pawła Pańtę, Cezarego Konrada, Jerzego Małka.

Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera i Województwo Opolskie, realizując politykę regionalną i misję Samorządu zapraszają mieszkańców Kędzierzyna-Koźla na koncert.

Autobus dla melomanów uczestniczących w koncercie odjedzie z dworca PKP w Kędzierzynie-Koźlu i dowiezie Państwa pod Filharmonię w Opolu. Po koncercie autobus odwiezie Państwa na dworzec PKP w Kędzierzynie-Koźlu.

PRZEJAZD AUTOBUSEM W DWIE STRONY W CENIE BILETU!

Wyjazd autobusu o godzinie 16:00 z Dworca PKP w Kędzierzynie-Koźlu, powrót autobusu ok 21:00.

czas trwania: 85 min

bilet normalny: 50 zł

Więcej informacji w kasie biletowej tel. 77 44 23 286

