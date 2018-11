Na linię kolejową Opole - Nysa wróciły pociągi

Podróż z Opola do Nysy odbywa się już bez zastępczej komunikacji autobusowej, ale są pewne problemy. W części kursów, pasażerowie jadący z Opola do Nysy będą przesiadać się w Szydłowie do szynobusu, który przyjedzie tam od strony Nysy, a ci jadący z Nysy do tego, który przyjedzie z Opola.

- Wszystko to ze względów technicznych, na razie nie ma tam bowiem możliwości zorganizowania mijanki dla pociągów - informuje Sylwester Brząkała z opolskich Przewozów Regionalnych.

Rewitalizacja linii kolejowej Opole – Nysa zbliża się do półmetka. W środę zakończono prace na odcinku Szydłów – Łambinowice. Na trasie Opole – Nysa zrewitalizowanych zostało już 29 km z 48 km torów. W marcu natomiast rozpocznie się przebudowa toru na odcinku od Łambinowic do Nysy.

Co do tej pory zrobiono? W Szydłowie został przebudowany wiadukt kolejowy. Z nowych peronów mogą korzystać podróżni m.in. w Opolu Chmielowicach, Komprachcicach, Tułowicach Niemodlińskich, Sowinie i Łambinowicach.

Na trasie będzie także nowy przystanek w Goszczowicach. Na linii zamontowano już siedem nowych rozjazdów, prowadzona jest wymiana urządzeń zabezpieczających ruchu kolejowy.

Inwestycja obejmuje również przebudowę 59 przejazdów kolejowo-drogowych. Po zakończeniu prac w 2020 roku - pociągi pasażerskie pojadą z prędkością do 120 km/h. Podróż pomiędzy Opolem i Nysą skróci się o około 40 minut - z około 1h 35 min. do około 55 min.

Inwestycja "Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 na odcinku Opole – Nysa” jest współfinansowana przez Unię Europejską z funduszy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Wartość prac wynosi 122,5 mln zł netto.

OPOLSKIE INFO [23.11.2018]