Na opolskim Rynku księgowa pomaga rozliczyć podatek za 2018 rok. Trwa akcja promująca dzielenie się 1 procentem podatku

- W ubiegłym roku do opolskich organizacji trafiło w sumie ponad 5 mln zł. To spora suma, za którą można przeprowadzić kolejne działania - mówiła Aleksandra Zwarycz, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego, organizator wydarzenia.

To już kolejny rok, w którym miasto Opole zachęca mieszkańców do przekazania 1% swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) działających w Opolu.

W sąsiednich namiotach, na płycie Rynku i scenie prezentują się opolskie OPP. W trakcie imprezy zostanie rozstrzygnięty konkurs „Niepozorny 1%”, a jego laureaci otrzymają nagrody.

Impreza jest także okazją do zbiórki pieniędzy na rzecz chorego na mukowiscydozę Kamila Jośko.

Atrakcjami pikniku na rynku są: turniej unihokeja, turniej minipiłki nożnej, koncert Lukasa Gogola (godz. 15.30), wręczenie nagród w konkursie Niepozorny 1% przez Arkadiusza Wiśniewskiego, prezydenta (godz. 16.00), koncert zespołu Indigo Child rock-jazz (godz. 16.30).

Z szacunków wynika, że 1 procentem dzieli się 60 proc. Polaków. - W tym roku zmieniły się zasady składania zeznań, wiele osób rozlicza urząd skarbowy. Zobaczymy, jak to wpłynie na przekazywanie 1 proc. podatku, a już od lutego zachęcamy podatników, żeby świadomie decydowali, której organizacji czy na jaki cel chcieliby przeznaczyć te pieniądze - dodaje pani naczelnik, która zaprasza chętnych do rozliczenia PIT-ów także w każdy czwartek do Centrum Dialogu Obywatelskiego przy ul. Koraszewskiego 7-9 od godz. 16.00. - Jedyne podziękowanie, jakiego oczekujemy, to podzielenie się 1 procentem z wybrana OPP z Opola - podkreśla Aleksandra Zwarycz.