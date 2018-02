W trakcie kilku dni mieszkańcy regionu będą mogli skorzystać z bezpłatnych porad, m.in. policjantów, sędziów czy prokuratorów. Porady prawne bardzo pomogą obywatelom, którzy padli ofiarami różnych przestępstw.

Harmonogram dyżurów bezpłatnych porad prawnych w Sądzie Okręgowym w Opolu oraz Sądach Rejonowych

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 23 lutego. Bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane będą w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych.Na mieszkańców czekają prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcy prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.W Sądzie Okręgowym w Opolu porad prawnych będą udzielali asystenci sędziów, od poniedziałku do piątku, od godz. 11.00 do godz. 14.00, przy ul. Plebiscytowej 3a, pokój 312.Z kolei w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu można z nich skorzystać w w godzinach 10.00-12.00 w pokoju 246.Podobne porady będą udzielane także w sądach rejonowych i prokuraturach rejonowych.od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 11.00 do godz. 14.00, pokój 312, ul. Plebiscytowa 3 aod poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 8.00 do godz. 15.00, pokój nr 1, 10, 29, 10.Poniedziałek, środa od godz. 8.00 do godz. 9.00, pokój nr 9, ul. Żeromskiego 5,piątek od godz. 8.00 do godz. 9.00, pokój nr 49, ul. Sądowa 6od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 8.00 do godz. 15.30, pokój nr 214, 213, 215od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 9.00 do godz. 10.00,od godz. 14.00 do godz.15.00, pokój nr 403od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02poniedziałek od godz. 8.00 do godz. 16.00, pokój 36, ul. Katowicka 2,wtorek od godz. 8.00 do godz. 15.00, pokój 21, ul. M. Skłodowskiej – Curie 15,od środy do piątku od godz. 12.00 do godz. 15.00, pokój 60, ul. Katowicka 2od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 10.00 do godz.12.00, pokój nr 103od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 13.00 do godz. 15.00, pokój nr 37od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 8.30 do godz. 14.30, pokój 1, 4, 5od poniedziałku do piątku 19.02. – 23.02od godz. 8.30 do godz. 14.30, pokój 60