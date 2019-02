Na Opolszczyźnie skróciły się kolejki do usunięcia zaćmy i wymiany biodra

Dodatkowe pieniądze pozwoliły m.in. zapłacić za wszystkie nadwykonania od stycznia do czerwca 2018 w poradniach specjalistycznych na łączną kwotę 2,6 mln zł. Skróciły się też kolejki. Np. w poradniach kardiologicznych odnotowano spadek liczby oczekujących od początku roku o blisko 400 osób (8 proc.), a średni czas oczekiwania pacjentów stabilnych w poradniach endokrynologicznych skrócił się o 38 dni.

Opolski NFZ przekazał też dodatkowe środki na endoprotezy, zaćmę oraz tomografię komputerową i rezonans magnetyczny, które to świadczenia zostały już zrealizowane w I półroczu 2018. Jest wśród nich m.in. 286 endoprotez za 2,3 mln zł i 215 operacji usunięcia zaćmy za 122,5 tys. zł.

Dzięki zwiększonemu finansowaniu znacznie poprawił się dostęp do operacji i diagnostyki. W porównaniu do ubiegłego roku wyraźnie skróciły się kolejki - np. na nową soczewkę (zaćma) w przypadkach pilnych czeka się teraz o 65 dni krócej, choć wciąż są to ponad trzy miesiące. Na endoprotezoplastykę stawu biodrowego we wrześniu 2017 trzeba było czekać niemal rok, a teraz o 71 dni mniej. Na rezonans magnetyczny czeka się obecnie 2,5 miesiąca, ale to o miesiąc krócej, niż przed rokiem.

Poprawiła się również sytuacja oczekujących w przypadkach „stabilnych”.

- Średni rzeczywisty czas oczekiwania na rezonans magnetyczny i tomografię komputerową skrócił się średnio o 1,5 miesiąca - informuje Bernadeta Trawka z opolskiego NFZ.

Kolejka do leczenia stabilnej zaćmy skróciła się o 266 dni. Z czekających na TK z kolejki ubyło 1721 osób, a więc ponad połowa, a ogonek do rezonansu skrócił się o 523 pacjentów stabilnych.

