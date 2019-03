Na osiedlu AK powstaje parking na kilkadziesiąt samochodów [ZDJĘCIA]

Inwestycja warta ponad pół miliona złotych jest realizowana od kilku tygodni.

- Brak miejsc dla kierowców zmusza nas do ciągłego wyszukiwania terenów, na których możemy tworzyć nowe parkingi. Istotne jest jednak to, by taka przestrzeń znajdowała się możliwie blisko budynków mieszkalnych i była dobrze skomunikowana z drogą dojazdową. Te warunki spełnia między innymi teren zielony znajdujący się przy naszej siedzibie. Do tej pory służył on w części jako boisko do gry w piłkę nożną, jednak w ten sposób był wykorzystywany niezwykle rzadko. Stąd decyzja o zamianie na parking - tłumaczy Adam Jaroch, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Opolu.

Teren parkingu na 70 pojazdów zostanie ogrodzony i oświetlony, Prace budowlane mają zakończyć się do końca kwietnia.

Najprawdopodobniej to jednak nie koniec parkingowych inwestycji spółdzielni . - Teren na wysokości ronda Rostworowskiego również nadaje się na parking, jednak nasze możliwości finansowe nie pozwolą na wykonanie tam prac w najbliższych miesiącach. Pomyślimy o tym w przyszłym roku - podsumowuje prezes Jaroch.