Na skrzyżowaniu ul. Oleskiej i obwodnicy Opola zderzyły się dwa samochody [zdjęcia]

Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 60-latka kierująca oplem, wymusiła pierwszeństwo na audi, za kierownicą którego siedział 36-latek. Wraz z nim autem jechała pasażerka w ciąży.

- Doszło do zderzenia. Choć uczestnicy tego zdarzenia zostali przewiezieni do szpitala, to tam okazało się, że nic im się nie stało - mówi starszy sierżant Przemysław Kędzior z biura prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. - Do sądu został skierowany wniosek o ukaranie 60-latki kierującej oplem.

Do kolizji doszło w piątek około godziny 2.30 na skrzyżowaniu ul. Oleskiej i obwodnicy Opola.

