Ratusz dofinansuje staże adaptacyjne dla policjantów, dzięki czemu funkcjonariusze odbędą je na terenie Opola. Policjanci pomogą w zabezpieczeniu m.in. różnego rodzaju imprez. Na tej współpracy skorzysta policja i miasto.

Urząd miasta finansuje już dodatkowe patrole policyjne . Teraz jednak prezydent Arkadiusz Wiśniewski chce iść o krok dalej. Ratusz przekaże Komendzie Wojewódzkiej Policji 55 tys. zł na tzw. staże adaptacyjne nowych policjantów.- Do tej pory funkcjonariusze odbywali je poza województwem opolskim, teraz pojawiła się możliwość, aby trafiali do Opola i tutaj przebywali przez dwa miesiące. Dofinansujemy ich pobyt – wyjaśnia Bogumiła Grudzień-Kuligowska, naczelnik wydziału zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miasta Opola.Na takim rozwiązaniu skorzysta miasto i policja. Dla miasta zyskiem jest fakt, że funkcjonariusze będą odbywać staż w samodzielnym pododdziale prewencji policji i będzie można ich wykorzystać m.in. do zabezpieczania imprez.- Dla młodych funkcjonariuszy staże w Opolu są o tyle lepszym rozwiązaniem, że będą bliżej swoich rodzin – tłumaczy Hubert Adamek, naczelnik wydziału prewencji w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Opolu.Młodzi policjanci zostaną skoszarowani na terenie miasta, a szacuje się, że w tym roku staże odbędzie około 100 funkcjonariuszy, a w przyszłym być może jeszcze więcej.Ratusz jest bardzo zadowolony ze współpracy z policją. W ubiegłym roku miasto wydało na dodatkowe patrole 150 tysięcy złotych, a w tym roku ta kwota będzie podobna.- Wróciliśmy do tej tradycji w tej kadencji, bo zależy nam na tym, aby mieszkańcy czuli się bezpiecznie - mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski .Warto pamiętać, że sami opolanie - podczas spotkań z prezydentem, podkreślali, że chcą widzieć na ulicach więcej policjantów.