Rekord padł na kierunku lekarskim, gdzie na jedno miejsce jest aż 16 kandydatów. Druga w kolejności, gdy chodzi o popularność jest psychologia. Tu na jedno miejsce przypada 4,7 kandydata.

- Ale są też kierunki, m.in. matematyka czy fizyka, gdzie mamy jeszcze wolne miejsca. Do 26 września można składać dokumenty - zachęca Maciej Kochański, rzecznik Uniwersytetu Opolskiego. - Na tym etapie rekrutacji liczy się kolejność zgłoszeń, a nie wyniki, jakie kandydaci osiągnęli na maturze.



Na razie liczba zainteresowanych studiowaniem na UO jest o prawie 10 procent niższa niż w zeszłym roku. To sporo, zwłaszcza, że ten trend trwa od kilku lat



- Ale jest to tendencja ogólnopolska - zastrzega Maciej Kochański. - Ma to związek z niżem demograficznym, jak również z tym, że umacniają się duże uczelnie. Ale patrząc na uczelnie podobnej wielkości, jak nasza mimo wszystko jesteśmy w czołówce.



Czym Uniwersytet Opolski może konkurować z najsilniejszymi uczelniami w kraju?









Dodaj zdjęcie do materiału. Autor: Opis: Dodaj zdjęcie: Maksymalny rozmiar pliku to 5 MB Aby wysłać zdjęcie musisz zgodzić się z poniższym warunkiem. Oświadczam, że zapoznałem / zapoznałam się z treścią regulaminu w tym z zapisami informującymi o fakcie i zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz o osobie Administratora Danych Osobowych (ADO), i w pełni akceptuję ich treść.