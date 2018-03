Nabór do przedszkoli w Opolu rozpoczyna się 12 marca 2018. (© Sławomir Mielnik)

12 marca rozpoczyna się elektroniczny nabór do przedszkoli publicznych w Opolu (dla których miasto jest organem prowadzącym). Jakie są warunki zapisu do opolskich przedszkoli przez Internet? Jak zapisać dziecko do przedszkola w Opolu?





Od dnia



Dziecko, które w 2018 roku skończy 6 lat, może na wniosek rodziców, także rozpocząć naukę w szkole podstawowej, jeżeli korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018, albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.



Do przedszkola publicznego przyjmuje się dzieci zamieszkałe w Opolu:

na podstawie pisemnej deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym, złożonej w tej placówce przez rodziców w terminie od 26 lutego do 2 marca 2018 r.

na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodziców w placówce, w terminie od 12 marca 2018 r. od godz. 9.00 do 26 marca 2018 r. do godz. 16.00 , po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na wolne miejsca.



Dzieci zamieszkałe poza Opolem mogą być przyjęte do przedszkola po zapewnieniu miejsc dla dzieci mieszkających w Opolu.



Miejsce zamieszkania dziecka



Miejscem zamieszkania dziecka jest miejsce zamieszkania jego rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy.



Zasady przyjęć



Do przedszkoli publicznych przyjmowane są:

dzieci w wieku od 3 do 5 lat (urodzone w latach 2015 - 2013),

dzieci 6-letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

