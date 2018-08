Papuga nimfa (© pixabay / zdjęcie ilustracyjne)

Wiele wskazuje na to, że ptak uciekł właścicielowi i nie był już w stanie wrócić do domu.

Nimfa pojawiła się we wtorek nieopodal stawku przy ul. Barlickiego w Opolu.



- Była wygłodzona i spragniona. Podchodziła do przechodniów, więc wskazuje na to, że miała na co dzień kontakt z człowiekiem - mówi nam opolanka, do której trafił ptak.



Świadkowie, którzy zauważyli zabłąkaną papugę zanieśli ją do lekarza weterynarii. Okazało się, że jest ona w dobrym stanie, nie ma też żadnych obrażeń.



- Nimfa miała sporo szczęścia, bo ptak nauczony życia w niewoli mógł z łatwością paść ofiarą ptaków wolnożyjących - mówi nasza czytelniczka, która dała mu dom tymczasowy.



Nimfa jest gatunkiem średniego ptaka z rodziny kakaduowatych. Występuje w Australii, natomiast w Polsce jest dosyć często spotykanym ptakiem hodowlanym.



- Ale trzeba jej zapewnić odpowiednie warunki, bo - jak widać - wystarczy chwila nieuwagi, aby ptak uciekł, na przykład wykorzystując uchylone drzwi balkonowe. Na wolności miałaby małe szanse przeżycia - mówi czytelniczka.



Właściciel w sprawie zguby może kontaktować się pod numerem tel. 733 856 567.

