Nadal zła jakość powietrza w Opolu i w regionie. Prognozy nie są optymistyczne

WCZK wystosowało ostrzeżenie na bazie danych z czujników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska z niedzieli 20 stycznia. Wynika z nich, że przy ul. Koszyka w Opolu stężenie pyłu PM10 wynosiło 157 mikrogramów na metr sześcienny. Tymczasem norma to 50 mikrogramów PM10 na metr sześc. W Opolu przekroczono ją więc ponad trzykrotnie.

Jeszcze gorzej było w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie pomiar z czujnika przy ul. Bolesława Śmiałego wskazał 160 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześcienny. Zaś w Zdzieszowicach przy ul. Piastów zanotowano 173 mikrogramy na metr sześc.

Trzeba pamiętać, że to dane uśrednione, dla całej doby. Patrząc na wykresy godzinowe przekroczenia były jeszcze bardziej dramatyczne. Przykładowo, o godz. 22 w niedzielę na os. Chabrów stężenie pyłu PM10 wyniosło blisko 750 proc. normy. W Górażdżach było prawie 700 proc., a w Gogolinie, Brzegu, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie-Koźlu od około 400 do 450 proc. normy.

Co więcej, z prognoz wynika, że taka sytuacja może się w najbliższych dniach powtarzać i nie zanosi się na rychłą poprawę jakości powietrza. Z danych platformy Airly wynika, że w poniedziałkowy wieczór znów można się spodziewać nawet kilkusetprocentowego przekroczenia norm jakości powietrza.

Jak czytamy w informacji z WIOŚ, przyczyną problemu „jest przede wszystkim emisja zanieczyszczeń z indywidualnych gospodarstw domowych (spalanie w wielu gospodarstwach domowych złej jakości paliw oraz odpadów), przy niekorzystnych warunkach meteorologicznych”.

Dr Krystyna Słodczyk zaznacza, że jej zdaniem ostrzeżenie przyszło za późno. – W końcu ono dotyczy dramatycznej sytuacji z niedzieli, a mamy poniedziałek. Z drugiej strony, jest to ostrzeżenie przed tym, co nas czeka. Taki ostrzeżeń nie można ignorować. Przeciwnie, trzeba podejść do nich poważnie. Przebywanie w tak zanieczyszczonym powietrzu wiąże się bowiem z ryzykiem poważnych komplikacji zdrowotnych, szczególnie przypadku dzieci i osób starszych - argumentuje.

- Jeśli nie ma takiej konieczności, to najlepiej nie wychodzić z domu ani go nie wietrzyć, a kto ma oczyszczacz powietrza w domu, to powinien ustawić go na maksymalne obroty. Jeśli wychodzimy, to koniecznie nałóżmy maseczkę - zaleca dr Krystyna Słodczyk.