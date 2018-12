Najbardziej wyczekiwane koncerty 2019. Jakie gwiazdy przyjadą do Polski w przyszłym roku?

Rok 2019 będzie rokiem muzycznych gwiazd. Do Polski przyjadą wokaliści i zespoły reprezentujące absolutnie KAŻDY gatunek muzyczny. Elton John zagra w Krakowie jeden z występów na ostatniej trasie koncertowej. Nicki Minaj zagra pierwszy koncert w Polsce, a Backstreet Boys po 5 latach powrócą z nowym materiałem. Koncerty w Polsce w 2019 odbędą się w wielu polskich miastach, nie tylko stolica przywita muzyczne gwiazdy. Kto zagra wielki koncert w Polsce w 2019? Te koncerty to nie tylko muzyka, to niekiedy spektakl, który przeżywa się jeszcze długo po jego zakończeniu. Tego nie można przegapić!