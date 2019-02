Zapytaliśmy Was na naszym fanpejdżu, jakie są najlepsze opolskie piekarnie. Gdzie chleb jest najsmaczniejszy? Zdrowy, pyszny i świeży? Na podstawie Waszych odpowiedzi stworzyliśmy ranking piekarni na Opolszczyźnie. Zobaczcie, kto się dostał do rankingu popularności. A kto zwyciężył? Dowiesz się, oglądając naszą galerię do samego końca! ---->