Najlepszy bar lub pub na Opolszczyźnie. Ranking internautów nto [TOP 10]

Opolska fundacja FREE prosi o głosy wsparcia

Jako jedna z 5 organizacji polskich dostaliśmy się do finału konkursu Komisji Europejskiej. Nagrodą jest 2 tys euro (!). Proszę Was bardzo, bardzo, bardzo - oddajcie głos na nas. To potrwa chwilę, a nas przybliży do celu. Głosowanie trwa do 22 maja - napisała na fb Agnieszka Koss...