Trwa 20., jubileuszowa edycja konkursu KOŁO, w której architekci stworzyli projekty budynku z funkcją toalety publicznej dla Słupska. Jury wyłoni zwycięską koncepcję już w czerwcu – ma ona duże szanse na realizację, bo słupskie bulwary zostały objęte programem rewitalizacji. Tymczasem najlepsze projekty mogą wybierać mieszkańcy z całej Polski – głosowanie internautów rusza już 22 maja i potrwa do 12 czerwca.

Nowa miejska toaleta, która zwycięży w Konkursie KOŁO, może stanąć na bulwarach rzeki Słupi. Organizatorzy otrzymali ponad 200 zgłoszeń konkursowych, a spośród zakwalifikowanych prac, najlepszy projekt wybrać mogą mieszkańcy z całego kraju. To wyjątkowa szansa, na to, by wziąć czynny udział w miejskim życiu i docenić twórczość młodych projektantów. Wystarczy zagłosować na wybrany projekt, opublikowany na stronie www.konkurskolo.pl – koncepcja, która zbierze największą liczbę głosów, otrzyma „Wyróżnienie Internautów” i atrakcyjną nagrodę.– mówi Justyna Zborowska, PR & Advertising Manager w grupie Geberit, do której należy marka KOŁO.W swojej koncepcji architekci i projektanci musieli wyeksponować zachowany fragment historycznego muru obronnego miasta i uwzględnić historyczny przebieg nieistniejących już murów. Oprócz funkcji ogólnodostępnej toalety, budynek miał zapewniać mieszkańcom dodatkowe udogodnienia, jak np. drobna gastronomia, stojak na rowery czy informator Urzędu Miasta. Tym razem uczestnicy mogli zaproponować też dowolne, dodatkowe funkcje obiektu, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby mieszkańców.Najważniejszym celem Konkursu KOŁO jest dążenie do faktycznej realizacji zwycięskiego projektu, która wiąże się z poprawą jakości życia mieszkańców oraz promocją twórczości młodych talentów. W tym roku nad oceną projektów pracuje jury złożone z wybitnych architektów i osób związanych z rozwojem przestrzeni Słupska. W jego skład wchodzą:• prof. Ewa Kuryłowicz – Wydział Architektury PW, Kuryłowicz & Associates, sędzia SARP Warszawa;• arch. Mirosław Zwolski – prezes SARP Słupsk;• arch. Dariusz Herman – sędzia SARP Koszalin;• arch. Maciej Araszkiewicz – Wydział Polityki Przestrzennej UM Słupsk;• Paweł Krzemień – Referat Rewitalizacji w Wydziale Zarządzania Funduszami UM Słupsk;• Przemysław Powalacz – Prezes Zarządu Geberit Sp. z o.o.Grand Prix w wysokości 20 000 PLN oraz trzy dodatkowe wyróżnienia to nie jedyne nagrody, jakie przewidzieli organizatorzy tegorocznej edycji konkursu. Uczestnicy zostaną docenieni również za najlepiej zaprojektowaną toaletę publiczną, zgodną z zasadami projektowania uniwersalnego, a także za najciekawszą funkcję dodatkową obiektu dla mieszkańców. Projektujący mogą wygrać też prestiżowy, miesięczny staż w Biurze Architektonicznym Kuryłowicz & Associates sp. z o.o w ramach nagrody „Debiut Roku”.Przykładem zrealizowanych prac w konkursie KOŁO są m.in. Pawilon Plażowy w Warszawie, toaleta w Kazimierzu Dolnym oraz toaleta przy Rondzie Mogilskim w Krakowie.Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: www.konkurskolo.pl