Najpopularniejsze opolskie restauracje wegetariańskie. Gdzie zjemy najsmaczniej? Wyniki rankingu internautów nto [TOP 7]

Zapytaliśmy Was na fanpejdżu NTO, jakie są najlepsze opolskie restauracje wegetariańskie albo restauracje, które oprócz mięsnych posiłków mają także ofertę wege. Gdzie zjemy smaczne dania przygotowane z dobrej jakości produktów? Na podstawie Waszych odpowiedzi stworzyliśmy ranking restauracji wegetariańskich na Opolszczyźnie. Zobaczcie, kto jest według was popularny. A kto otrzymał najwięcej głosów? Dowiesz się, oglądając naszą galerię do końca!