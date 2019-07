Najpopularniejsze sale weselne na Opolszczyźnie. Ranking miejsc wybranych przez internautów nto [TOP 13]

Jakie jest najlepsze miejsce na Opolszczyźnie na organizację wesela? Gdzie jest świetne menu, piękny wystrój i profesjonalna obsługa? Zapytaliśmy Was o to na naszym fanpejdżu nto, a liczba Waszych odpowiedzi przerosła nasze oczekiwania! W ponad 600 wpisach podaliście nam 108 propozycji. Zliczyliśmy wszystkie Wasze głosy i stworzyliśmy ranking sal weselnych lub restauracji organizujących wesela. Prezentujemy trzynaście najpopularniejszych takich miejsc. Kto wygrał? Obejrzyjcie do końca!

Pixabay/zdjęcie ilustracyjne