Najpopularniejszy weterynarz na Opolszczyźnie. Ranking internautów nto. Zobaczcie TOP 10!

Zapytaliśmy Was o najlepszego weterynarza na Opolszczyźnie. Skutecznego, cierpliwego, z dobrą ręką do zwierząt, wielkim sercem i empatią. Na fanpejdżu nto wpisaliście ponad 400 odpowiedzi, podając prawie 70 propozycji! Zliczyliśmy wszystkie Wasze głosy i wybraliśmy 10 najpopularniejszych - według Waszych głosów - gabinetów weterynaryjnych. Kto zwyciężył? Obejrzyjcie naszą galerię do końca!

Pixabay