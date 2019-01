Nasi piłkarze do 3. i 4. ligi też się już szykują...

Trzy z nich rozegrały już nawet sparingi, z czego były jedne „małe derby” w których to Stal Brzeg rozbiła Agroplon Głuszyna 5-0. Dwa gole zdobył Bartłomiej Kulczycki, a po jednym Mateusz Cieślik, Michał Kuriata i Łukasz Żegleń.

Agroplon zresztą grał dwa mecze, gdyż w starciu numer 2 pokonał Orła Mroczeń 5-3, a czterema trafieniami popisał się Radosław Mikulski, a jedno dołożył Damian Sobczak. Z kolei Ruch Zdzieszowice zremisował z Podbeskidziem Bielsko-Biała po udanej próbie Michała Sypka.

Dziś natomiast dojdzie do następnych sparingów i znowu będziemy mieli starcie między naszymi drużynami i znowu z udziałem brzeżan, którzy stawią się u MK-u Kluczbork (godz. 12). Ponadto Zdzichy zmierzą się z Decorem Bełk, a Agroplon z Foto Higieną Gać.

Do 4 ligi większość ekip też już się mocno przymierza, ale na razie jednak “tylko” trenuje. Jeśli chodzi o nasze najlepsze zespoły to dwie czołowe czyli Polonia Głubczyce i Małapanew Ozimek pierwsze spotkania kontrolne rozegrają za tydzień, podobnie jak będąca tuż za podium Swornica Czarnowąsy Opole i piąta Polonia Nysa.

Nie próżnują za to trzecie w stawce Starowice, które teraz zmierzą się z Górnikiem Wałbrzych, a w środę spotkają się z Pomologią Prószków.

Tymczasem jeśli chodzi o lidera z Głubczyc to dość niespodziewanie pojawiła się informacja, że Tomasz Owczarek zrezygnował z posady szkoleniowca tej drużyny i znalazł pracę w Sarmacji Będzin. Przyczyną takiej decyzji były względy osobiste. Jednocześnie klub poinformował, iż w nowym trenerem został Andrzej Orzeszek, który niedawno prowadził MKS Kluczbork. Swego czasu sam zaś reprezentował barwy takich klubów jak: Górnik Zabrze czy Hutnik Kraków.

Niemałe zaskoczenie także w MKS-e Gogolinie, gdzie prezesem nie jest już jego wieloletni szef Andrzej Prefeta, który także zrezygnował. Na tę chwilę trwają poszukiwania zastępcy.