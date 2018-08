Nie mogło nas zabraknąć na najpiękniejszym festiwalu na świecie i w tym roku redakcja naszemiasto.pl bawi się razem z Wami na Pol'and'Rock Festival 2018 (dawnym Przystanku Woodstock). Na terenie imprezy w czwartek i sobotę mogliście otrzymać specjalne wydania gazety naszemiasto.pl. Jeden z egzemplarzy trafił też do samego Jurka Owsiaka, który złożył na nim pamiątkowy podpis. Dalsza część artykułu poniżej.

- Ta gazeta ma symboliczną wartość, stanowi dla uczestników pamiątkę z festiwalu. To coś, co biorą ze sobą do domów - mówił w rozmowie z nami Jerzy Owsiak i podkreślił, że podczas tegorocznej edycji Pol'and'Rock Festival 2018 (dawniej Przystanek Woodstock) bawi się przeszło pół miliona osób. - Jest naprawdę bezpiecznie. Nie potrzebujemy sztywnych barierek, nasze służby działają rewelacyjnie, ale to co się dzieje przerasta nasze wyobrażenia. Ludzi jest więcej niż nam się wydaje, rozbijają się w namiotach nawet poza terenem imprezy - dodał podczas konferencji prasowej.To już 24. edycja wielkiej, otwartej imprezy w Kostrzynie nad Odrą. Redakcja naszemiasto.pl po raz drugi przyjechała na miejsce festiwalu, aby na bieżąco relacjonować to, co dzieje się na miejscu. W serwisie naszemiasto.pl znajdziecie fotorelacje, relacje i wideo z wydarzenia. Ponadto, na terenie wydarzenia, w czwartek i sobotę można otrzymać egzemplarz specjalnej, festiwalowej gazety naszemiasto.pl. W nim także zawarliśmy najnowsze informacje, zdjęcia festiwalowiczów, a także wywiady z artystami.