Natalia Zastępa z Krapkowic druga w finale The Voice of Poland 2018!

Natalia Zastępa z drużyny Michała Szpaka w finałowym odcinku zmierzyła się z Anią Deko, Marcinem Sójką i Maksymilianem Kwapieniem.

Finał Voice of Poland 2018 podzielony był na trzy etapy, a po każdej rundzie odpadał jeden z finalistów.

W pierwszym starciu, każdy z uczestników zaśpiewał wspólny duet z trenerem oraz cover angielskiej piosenki. Natalia Zastępa zaśpiewała z Michałem Szpakiem Golden Eye oraz In the Arms of An Angel - piosenkę z filmu Miasto aniołów.

Jako pierwszy z finału odpada Maksymilian Kwapień.

W rundzie drugiej, wybrana trójka zaprezentowała kultowe polskie przeboje. Natalia zaśpiewała piosenkę "Bezdroża" Sylwii Grzeszczak i Mateusza Ziółko.

Decyzją widzów z programem pożegnała się Ania Deko.

Na ostatniej prostej Natalia Zastępa oraz Marcin Sójka zaśpiewali swoje single.

Lepszy okazał się Marcin Sójka i to on wygrał 9. edycję programu The Voice of Poland.

Natalia Zastępa z Krapkowic druga w The Voice of Poland 2018!

Jaka była droga do finału Natalii Zastępy?

Natalia Zastępa w półfinałowym odcinku The Voice of Poland zaśpiewała piosenkę Natalii Kukulskiej "Dłoń", a następnie zaprezentowała się w autorskiej propozycji.

- Twój głos jest unikatowy. To niemożliwe, że w tym wieku masz taką dojrzałość śpiewania - zachwalał Natalię Zastępę Piotr Cugowski.

Natalia Zastępa konkurowała o występ w finale z Izabelą Szafrańską. Ich trener, Michał Szpak, podzielił swoje oceny następująco: 49 punktów dla Natalii i 51 dla Izy. Jednak decyzją publiczności Natalia o z ogromną przewagą pokonała konkurentkę i przeszła do finału!

Finał 9. edycji "The Voice of Poland" i goście

Finał "The Voice of Poland" uświetniły gwiazdy międzynarodowej i polskiej estrady.

Wśród nich pojawi się LP (Laura Pergolizzi) - amerykańska wokalistka i autorka jednego z najpopularniejszych przebojów w Polsce w 2016 roku „Lost on You”.

W Wielkim Finale zaśpiewa królowa polskiego popu – Doda, która zaprezentowała swój singiel „Nie wolno płakać”.

