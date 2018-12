Natalia Zastępa - "Za późno". Finalistka 9. edycji „Voice of Poland” prezentuje debiutancki singiel

Natalia od najmłodszych lat interesowała się muzyką oraz występami na scenie.

Wokalistka uczęszczała do szkoły muzycznej, najpierw w klasie wiolonczeli. Później doszło pianino.

Pierwsze lekcje śpiewu pobierała jako 8-latka. Sceniczny debiut odbyła rok później – na krapkowickiej scenie podczas dni miasta.

W wieku 10 lat wzięła udział w swoim pierwszym konkursie piosenki, który wygrała. Zaprezentowała wówczas utwór „Co mi panie dasz”.

W jury zasiadała Elżbieta Zapendowska, która bardzo doceniła Natalię i oznajmiła, że jeśli dziewczyna będzie dalej pracować, osiągnie ogromny sukces.

Kiedy Natalia miała 14 lat, zaczęła uczęszczać na zajęcia do Jazz Centrum w Opolu. W maju 2015 odbył się jej pierwszy recital.

Wokalistka pracowała z wieloma znanymi postaciami polskiej sceny, m.in. z Pawłem Tomaszewskim, Kubą Molendą, Mieczysławem Szcześniakiem czy Evah Urygą.

Na początku 2017 Natalia wystąpiła podczas koncertu noworocznego z muzykami z Teatru Muzycznego Capitol, a w 2018 widzowie poznali krapkowiczankę dzięki udziałowi w „The Voice Kids”. Natalia dotarła do finału programu.

Udział w muzycznym show zapewnił jej wiele interesujących muzycznych spotkań – Zastępa miała okazję m.in. wystąpić z Januszem Radkiem na koncercie w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Od wakacji 2018 Natalia kształci się wokalnie w Laboratorium Śpiewu i Mowy we Wrocławiu. Obecnie uczy się w V Liceum

Ogólnokształcącym w Opolu, w klasie humanistycznej.

We wrześniu 2018 Natalia Zastępa podjęła decyzję o wzięciu udziału w programie „The Voice of Poland”. Historia lubi się powtarzać: wokalistka znowu doszła do finału show. Była w grupie Michała Szpaka.