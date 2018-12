Nauczyciel na medal 2018 i Szkoła roku 2018 - finał plebiscytu nto. Mają głowy nie od parady i wielkie serca dla uczniów [ZDJĘCIA]

- Po 30 latach pracy w tym zawodzie kolejne reformy szkolnictwa nie robią na mnie już takiego wrażenia jak dawnej - oceniała Jolanta Kuś, „Nauczycielka na medal” w województwie opolskim w klasach I-III. - Najważniejsze w tym wszystkim jest dziecko. A mnie największą przyjemność sprawia uczenie tych najmłodszych - dodała nauczycielka podczas podsumowania plebiscytu organizowanego po raz drugi przez Nową Trybunę Opolską.

Jolanta Kuś razem z Beatą Sikorską od 25 lat prowadzą zespół taneczny „Grodkowiacy”. - Przez taniec kolejne pokolenia grodkowian uczą się odwagi i wystąpień publicznych - podkreśliła pani Jolanta.

Anglistka, Ewelina Gwiazda, zdobywczyni I miejsca w kategorii nauczycieli szkół średnich mówiła, że największą satysfakcją jest dla niej każdy zdany egzamin maturalny, bo to miara jej czteroletniej pracy z uczniami. - Jestem dumna, gdy moi uczniowie zdobywają nagrody, chwalą się wynikami egzaminów, ale też, gdy widzę, jak sobie radzą za granicą wykorzystując umiejętności zdobyte w szkole - mówiła Ewelina Gwiazda, która do Opola przyjechała z grupą uczennic.

Ksiądz Piotr Kierpal, katecheta ze szkoły podstawowej w Zdzieszowicach (zwyciężył w kategorii nauczyciela klas IV-VIII i gimnazjum), także przyjechał z grupą uczniów. - Państwo nie uwierzycie, ale u mnie na przygotowaniu do bierzmowania młodzież bez protestu i z zaangażowaniem czyta Biblię. Sam najpierw sobie musiałem przestawić w głowie, że nie dotrę do nich nakazami i zakazami, ale dając im wolność wyboru. Postawiłem na ich dojrzałość - mówił do zebranych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu pedagogów i gości.

Artur Baziuk, dyrektor zwycięskiej szkoły w Jełowej (po raz pierwszy w plebiscycie głosować można było także na szkoły) mówił, że samo zgłoszenie do plebiscytu to był sygnał, że w szkole dobrze się dzieje. - Patrzymy na to, co lubią dzieci, a to jest sport, to są zajęcia komputerowe. Dysponując niedawno wybudowanym kompleksem edukacyjnym, próbujemy wypełnić go zajęciami pozalekcyjnymi - mówił.

Nagrodami za I miejsca dla nauczycieli były vouchery na wybrane studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu, która była partnerem plebiscytu, oraz zaproszenia dla dwóch osób na dwudniowy pobyt w ośrodku „Osada Śnieżka”.

Uczniowie zwycięskiej szkoły będą mogli wziąć udział w warsztatach fotograficznych, a dla placówki nakręcimy wideowizytówkę oraz przekażemy zestaw książek do szkolnej biblioteki.

W dzisiejszej uroczystości laureatom towarzyszyły rodziny, partnerzy i znajomi. Nagrody wręczali Krzysztof Krupa, prezes spółki Pro Media, wydawcy nto, organizatora plebiscytu i dr Sławomir Śliwa, dziekan z WSZiA w Opolu.

Ilona Malarz z Zespołu Szkół Specjalnych w Kędzierzynie-Koźlu, zdobywczyni I miejsca w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim, przyjechała do Opola razem z Tobiaszem Kucą. - Właśnie skończył studia. To dzięki niemu udaje mi się zdziałać tyle dobrego w środowisku dzieci romskich - chwaliła młodszego kolegę pani Ilona.

Marzeny Misz (I miejsce wśród nauczycieli najmłodszych klas w powiecie opolskim) nie odstępowały córeczki.

OPOLSKIE INFO [7.12.2018]