New People wystąpili w niedzielę na placu Wolności w koncercie promenadowym. Grupę tworzy siedem osób, siedem kolorowych muzycznych osobowości połączonych miłością do pisania piosenek i śpiewania na wiele głosów. Razem tworzą harmonijną mieszankę popu, soft rocka lat 70-tych, disco i motownowego bujania. W skład New People wchodzą muzycy znani z m.in. The Car Is On Fire, Magnificent Muttley, Crab Invasion, Drekoty, AlaZaStary, Eric Shoves Them In His Pocket.

