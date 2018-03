Masz zdjęcie do tego tematu?

8 marca (czwartek) ECO będzie naprawiać magistralę przy ulicy Sosnkowskiego w Opolu. To oznacza, że przez cały dzień nie będzie ciepła w części osiedla AK.

Przerwa w dostawie ciepła będzie w czwartek od godziny 9.00 do wieczora.Dotyczy budynków położonych w rejonie ulic:Bytnara Rudego,Fieldorfa,Grabowej,Grota Roweckiego,Hubala,Pużaka,Sosnkowskiego 42Wiejskiej.ECO zapewnia, że pracownicy dołożą wszelkich starań, by przerwę w dostawie ciepła skrócić do niezbędnego minimum

POLECAMY: