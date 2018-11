Nie ma prądu: Opole i opolskie. Sprawdź kiedy i gdzie [przerwy w dostawie prądu w listopadzie]

Sprawdź, kiedy nie będzie prądu w Opolu i województwie opolskim

Oddział: Opole / Region: Opole - planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu)

13 listopada

08:00-15:00 - ZAWADA ul. Bocianowa 31 i 31a.

08:00-10:00 - Leśna Woda, w części miejscowości Błota

14 listopada

07:30-15:30 - w części miejscowości Lubsza

07:30-09:30 - Lubsza ul.: Brzeska od nr:1-12, Szkolna, Kamienna od nr: 2-28, gospodarcza, Stawowa, Panieńska, Ogrodowa, Polna, Szczegółowa, Kukurydziana. Piastowice od nr: 1-10

08:00-15:00 - Kościerzyce, budynki 13, 15, plac budowy dz. nr 504

09:00-11:00 - Opole ul. Tatrzańska 56-64.

10:00-17:00 - Brzezina, budynki od nr 41 do nr 44 G.

13:00-15:00 - Lubsza ul.: Brzeska od nr:1-12, Szkolna, Kamienna od nr: 2-28, gospodarcza, Stawowa, Panieńska, Ogrodowa, Polna, Szczegółowa, Kukurydziana. Piastowice od nr: 1-10

15 listopada

08:00-14:30 - Lipki, ulice: Kolejowa od nr: 129-134 oraz nr 126.

08:00-15:00 - Prędocin,

16 listopada

08:30-10:30 - WĘGRY - cała miejscowość; KOLANOWICE - cała miejscowość; MASÓW - cała miejscowość; OSOWIEC ul. Cmentarna, Ogrodowa, Oleska 4 i 1-11a, Lipowa od 1 i 14; ŁUBNIANY ul. Leśna od 12 i 13, Opolska 126,127,129, Malinowa; KOTÓRZ MAŁY ul. Opolska do nr 11 i 14, Polna do nr 11 i 2, Wodna; LUBOSZYCE ul. Stokrotek, Irysów, Goździków, Fiołków, Chabrów, Astrów, Bratków, leśna, Dalii, Kościelna 4-44 i 7-15, Krzywa, Piaskowa, Rolna

14:00-17:00 - Leśna Woda, w części miejscowości Błota

Oddział: Opole / Region: Kędzierzyn-Koźle - planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu)

13 listopada

09:00-14:00 - Grodzisk ul. Główna od nr-u 5 do 61, i od nr-u 22 do 56, ul. Wolności od nr-u 2 do 32, ul. Stawowa od nr-u 1 do 15, i od nr-u 6 do 12, ul. Powstańców od nr-u 1 do 23, i od nr-u 2 do 12.

09:00-13:00 - Dziergowice ul. Odrzańska od nr-u 13 do 29, i od nr-u 30 do 34, ul. Turska cała, ul. Polna cała, ul. Olszowa cała, ul. Łagodna cała.

14 listopada

08:30-13:30 - Żyrowa ul. Jagodowa cała, i ul. Boczna od nr-u 33 do końca.

08:30-09:00 - Zdzieszowice ul. Prusa od nr-u 2A do końca, ul. Sienkiewicza od nr-u 20 do końca, ul. Graniczna cała, ul. Piaskowa cała, ul. Pionierów od nr-u 38 do końca, i od nr-u 69 do końca, ul. Katowicka od nr-u 6 do nr-u 26 i od nr-u 29 do nr-u 47A.

09:00-14:0 - Długomice, ul. Żabnik cała, ul. Polna od nr-u 1 do 19, ul. Tarnowska od nr-u 12 do 18.

09:00-14:00 - Baborów, ul. Powstańców Śl. od nr-u 1 do 39, i od nr-u 2 do 40, ul. Moniuszki od nr-u 8 do 16

13:00-13:30 - Zdzieszowice ul. Prusa od nr-u 2A do końca, ul. Sienkiewicza od nr-u 20 do końca, ul. Graniczna cała, ul. Piaskowa cała, ul. Pionierów od nr-u 38 do końca, i od nr-u 69 do końca, ul. Katowicka od nr-u 6 do nr-u 26 i od nr-u 29 do nr-u 47A.

15 listopada

08:00-14:00 - Długomiłowice oczyszczalnia

09:00-13:00 - Długomiłowice, ul. Sukowska cała, ul. Cmentarna cała, ul. Główna od nr-u 1 do 21, ul. Kościelna cała, ul. Parkowa nr 4, 5, 25, 27, ul. Tarnowska cała.

16 listopada

08:30-15:30 - Głubczyce ul. Moniuszki od nr-u 25 do 33, ul. Raciborska od nr-u 2 do 6.

09:00-13:00 - Kędzierzyn-Koźle ul. Krzywa cała

Oddział: Opole / Region: Kluczbork - planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu)

13 listopada

08:00-15:00 - Namysłów ul. Oławska 18-58 i cmentarz.

08:30-11:00 - Laskowice ul. Tulska 2,3 i 5, Polna 1 i 2, Wiejska 1-29.

09:00-13:00 - Polkowskie, szkoła.

14 listopada

07:30-08:00 - Kluczbork ul. Byczyńska i Ossowskiego.

11:00-11:30 - Kluczbork ul. Byczyńska i Ossowskiego.

15 listopada

08:00-11:00 - Gronowice nr 1-18 i 145-166.

09:00-12:30 - Chocianowice nr 181-201.

16 listopada

08:00-14:30 - Szymonków, przysiółek Wesoła.

09:00-13:00 - Domaszowice ul. Polna, Strzelecka, Kolejowa 7-25, Strzelce Namysłowskie nr 98-117.

Oddział: Opole / Region: Nysa - planowane przerwy w dostawie energii elektrycznej (na 5 dni do przodu)

13 listopada

08:00-15:00 - w części miejscowości Starowice Dolne,

14 listopada

08:00-15:00 - Nysa, ulice: Mazowiecka,

08:00-15:00 - w części miejscowości Starowice Dolne,

15 listopada

08:00-15:00 - w części miejscowości Jarnołtówek,

08:00-15:00 - Tułowice, ulice: Kościelna, Szkolna,

16 listopada

08:00-15:00 - Niemodlin, ulice: Prusa, Sienkiewicza, Orzeszkowej,