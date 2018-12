Nie zmuszaj się do ćwiczeń. Po prostu je pokochaj!

Ćwiczenia fizyczne mają same zalety: walczymy z nadwagą i otyłością, utrzymujemy sprawność, poprawiamy sobie nastrój unikając depresji oraz rzeźbimy ciało – co również wpływa na nasze samopoczucie. Niestety do ćwiczeń niektórym wyjątkowo ciężko się zmobilizować... A przecież są przyjemne! Jeśli wizytę na siłowni czy w fitness klubie potraktujemy jako pasję i hobby, efekty mogą być znacznie lepsze. Jak pokochać sport i ćwiczenia fizyczne?

Fitness w Opolu – szeroki wybór miejsc do ćwiczeń

W Polsce co chwilę pojawiają się nowe placówki umożliwiające treningi, uprawianie sportu i pracę nad własnym ciałem. Wyjątkiem nie jest również nasze Opole. Siłownia czy fitness klub to miejsca, które znajdziemy wszędzie – i to zarówno małe, prywatne lokale, jak i oddziały krajowych firm (np. My Fitness Place w Opolu). Opolanie, podobnie jak inni rodacy, pokochali sport i aktywność fizyczną. Popularnym prezentem stały się karnety na siłownię czy fitness. Wiele osób jednak po cichu ciągle przyznaje się przed sobą, że tak naprawdę ćwiczenia nie sprawiają im przyjemności... Chodzą, bo wykupili bon, bo poradził im to lekarz, bo chodzą koleżanki, bo sami próbują schudnąć. Częstym problemem jest jednak brak motywacji. A brak motywacji nie tylko nie poprawia nam samopoczucia na siłowni, ale i sprawia, że częściej się zniechęcamy i rezygnujemy ze sportu. W Polsce jedynie 30% dorosłych i 10% dzieci i młodzieży regularnie podejmuje aktywność fizyczną. Jak zmobilizować się do uprawiania sportu? Docenić płynące z niego korzyści.

Sport i fitness – samo zdrowie! Skąd bierze się zatem nasza niechęć?

Styl życia to jedna z ważnych determinant naszego dobrostanu psychicznego oraz fizycznego. Uprawianie sportu to z kolei ważna składowa stylu naszego funkcjonowania. Są osoby, które nie wyobrażają sobie życia bez porannej przebieżki; są też takie, które za nic w świecie nie wstaną o szóstej rano, aby biegać przez godzinę! Niestety – tych drugich jest znacznie więcej. W społeczeństwie pojawiły się już liczne konsekwencje niskiej aktywności fizycznej, nazywanej przez ekspertów hipokinezją. Należą do nich między innymi ograniczenie wydolności fizycznej organizmu i obniżenie pułapu tlenowego. Jednocześnie brak ćwiczeń wpędza nas w poważne kompleksy: przyjęło się bowiem myśleć, że ciało powinno być piękne, zdrowe i jędrne. Problemem jest również brak wiedzy na temat zdrowego stylu życia – niska edukacja społeczeństwa w tym temacie prowadzi do licznych zaniedbań. A wtedy już nie tak łatwo zmusić się do ćwiczeń.

Korzyści z uprawiania aktywności fizycznej: zdrowie

Specjaliści nie mają wątpliwości, co do dobroczynnego wpływu ruchu na nasze zdrowie. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca osobom między osiemnastym a sześćdziesiątym czwartym rokiem życia minimum 150 minut tygodniowo umiarkowanej aerobowej aktywności fizycznej lub minimum 75 minut aerobowej aktywności o dużej intensywności. Jeśli zwiększamy ten limit do trzystu minut w tygodniu, pojawiają się dodatkowe korzyści. Regularny trening najlepiej pomaga w walce z otyłością. Do jego pozytywnych skutków należy zmniejszenie częstotliwości skurczów serca w spoczynku, zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, poprawa i stabilizacja wydolności tlenowej, poprawa metabolizmu lipidowego (wzrost cholesterolu HDL we krwi), występowanie u osób trenujących skłonności do higienizacji żywienia, głównie w kierunku ograniczenia nadmiernie konsumowanych pokarmów, a w tym tłuszczów; tendencja do zmniejszania ilości wypalanych papierosów lub zaprzestanie tego nałogu przez osoby trenujące oraz zmniejszenie nasilenia negatywnego tak zwanego frustracyjnego stresu psychicznego.

… i uroda!

Warto dodać, że każda regularnie prowadzona aktywność fizyczna doprowadza do spalania komórek tłuszczowych, a w efekcie – do szczuplejszego i bardziej umięśnionego ciała. Wielu badaczy zgodnie zwraca uwagę na fakt, że sport nie tylko ratuje nasze zdrowie, ale działa profilaktycznie – u młodej i zdrowej osoby zmniejsza ryzyko pojawienia się nadwagi, otyłości i problemów sercowo-naczyniowych w przyszłości. Już trzy miesiące ćwiczeń może znacząco poprawić nasze funkcjonowanie! Mamy więc szereg dobrych zmian: nie tylko w naszym ciele, ale i psychice. Któż nie chciałby pozbyć się stresu? Rozładowanie go na siłowni niezwykle pomaga – a na karnet wydamy na pewno mniej niż na codzienną paczkę papierosów.

Jakie możliwości daje nam Opole? Siłownia, fitness... wybierz coś dla siebie!

Najlepszą i najkrótszą drogą ku temu by pokochać sport, jest wybór odpowiedniej dla nas aktywności fizycznej. Treningi są różne – tak jak i nasze potrzeby. Wiele pań wybiera na przykład trening aqua, który w ogóle nie kojarzy się z ciężkim wysiłkiem – raczej z dobrą zabawą. Wielką popularnością cieszy się także fitness. Fitness podoba się głównie kobietom (75% wybierających ten rodzaj sportu to właśnie panie), ale wbrew pozorom, nie jest dedykowany tylko im. Jego ogromną zaletą jest możliwość spalenia tkanki tłuszczowej i wyrzeźbienia sobie tkanki mięśniowej w sposób, jaki nam najbardziej odpowiada. Fitness nie jest forsowny i można dopasować go do własnych potrzeb i umiejętności; najczęściej wybierany jest aerobik (62% ćwiczących), ale to niejedyna opcja w ramach tego rodzaju aktywności; można wybrać też stretching (rozciąganie) czy nawet ćwiczenia ze sztangami. Największą zaletą fitnessu jest jego różnorodność: dlatego jest idealny na rozpoczęcie przygody z regularną aktywnością fizyczną.