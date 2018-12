Niebezpieczne przejście na ul. Spychalskiego. Niewiele brakowało do tego, by autobus potrącił pieszego

Mieszkańcy ul. Spychalskiego podkreślają, że od lat sygnalizują, iż oświetlenie tej drogi jest słabe. - Przez to strach jest przechodzić przez tę ulicę po zmroku, nie tylko na skrzyżowaniu z ul. Licealną - mówi pani Natalia.

To właśnie zła widoczność o tej porze miała zasadnicze znaczenie, a przy tym przechodzień ubrany w ciemne ubranie, bez żadnych jaśniejszych elementów czy też odblasków były powodem, iż kierująca autobusem dostrzegła przechodnia w ostatnim momencie, kiedy był już na środku przejścia. Bardzo przestraszyła się tej sytuacji, ale uznała, że gwałtowne hamowanie mogłoby narazić pasażerów na upadek - argumentuje.

Tadeusz Stadnicki, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego, przyznaje, że nie ma miarodajnego nagrania sytuacji z systemu monitoringu. Nie kryje, że doszło do niebezpiecznej sytuacji, ale zauważa, że doprowadziły do niej warunki panujące w tym punkcie Opola.

Zainteresowaliśmy ratusz problemem.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik urzędu, zapowiedziała, że z uwagi na brak innej możliwości doświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Spychalskiego z Licealną postanowiono wymienić oprawę latarni na taką, by umieścić w niej żarówki o większej mocy.

Co z resztą oświetlenia? Wszystko wskazuje na to, że modernizacja latarni wzdłuż ul. Spychalskiego musi poczekać do czasu, aż miasto zakończy realizację projektu, w ramach którego wymianie podlega około dwóch tysięcy punktów świetlnych na terenie Opola.

