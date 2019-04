Niebezpieczne skrzyżowanie w Opolu w końcu doczeka się przebudowy? MZD wystąpił do wojewody o zezwolenie

O przebudowie tego skrzyżowania mówi się od lat. Pierwszy projekt zmian był gotowy w 2011 roku. Zakładał, że ulica Ozimska będzie poszerzona do pięciu pasów, tak aby możliwe było wydzielenie na niej lewoskrętów w ulicę Katowicką.

Głównym problemem komunikacyjnym tego skrzyżowania był bowiem fakt, że wystarczyło, aby na lewym pasie ul. Ozimskiej stanęło jedno auto i był on zablokowany do momentu, aż kierowca mógł wykonać manewr. To zazwyczaj działo się już po tym, gdy kierowcy jadący ul. Ozimską z przeciwnego kierunku mieli już czerwone światło.

Projekt z 2011 roku przewidywał też wykonanie nowej sygnalizacji świetlnej. Sygnalizatory miały być podwieszone na specjalnych bramach.

Na przeszkodzie do realizacji tych zamierzeń stanął jednak brak pieniędzy w kasie miasta. Koszty inwestycji dodatkowo podniósł fakt, że konieczna okazała się też przebudowa ulicy Katowickiej na odcinku pomiędzy ulicami Ozimską i Orląt Lwowskich, aby możliwe było wydłużenie lewoskrętu na tym odcinku.