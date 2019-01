Niebezpieczne substancje w Brzęczkowicach. Prokuratura zarzuca trzem mężczyznom nielegalne składowanie odpadów zagrażających zdrowiu i życiu

- Mężczyźni usłyszeli już zarzut nielegalnego składowania odpadów w ilości nie mniejszej niż 1000 ton - informuje prokurator Stanisław Bar, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Opolu. - To kwas fosforowy i rozpuszczalniki, to substancje żrące i łatwopalne.

Od rana w czwartek prokurator prowadzący sprawę przesłuchuje mężczyzn w wieku od 42 do 50 lat, którzy zostali zatrzymani w sprawie odpadów składowanych w nieczynnym kurniku w Brzęczkowicach w gminie Niemodlin. To Aleksander D., Mariusz M. i Michał S., którzy pochodzą z województw: opolskiego, śląskiego i małopolskiego.

- Zaniepokoił go ten fakt i powiadomił będących na służbie kolegów - informuje podinspektor Marzena Grzegorczyk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

Nielegalny skład z odpadami w Brzęczkowicach pod Niemodlinem został namierzony we wtorek dzięki policjantowi z Komendy Miejskiej Policji w Opolu, który był na wolnym.

- Po zakończeniu dzisiejszych czynności prokurator zdecyduje, czy wystąpić do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanych - dodaje Stanisław Bar.

Policjanci, którzy przyjechali na miejsce sprawdzili, co jest na naczepie. Okazało się, że to pojemniki z nieznaną substancją. Mundurowi weszli też do kurników, w jednym z nich znaleźli podobne pojemniki.

Na miejsce przyjechały m.in. grupy ratownictwa chemicznego Państwowej Straży Pożarnej z Opola i Kędzierzyna-Koźla, wojewódzki inspektor ochrony środowiska, a także władze Niemodlina.

Ustalono, że w zabudowaniach składowanych jest ponad 2000 pojemników o różnej objętości i z różną zawartością. Jeden z nich był rozszczelniony.