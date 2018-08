Masz zdjęcie do tego tematu?

Mundurowych o pomoc poprosiła kobieta, która nie mogła sobie poradzić ze zdjęciem biżuterii.

Przed godz. 15 w garażu Jednostki Ratowniczo-Gaśnicznej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Opolu przy ul. Głogowskiej pojawiła się kobieta ze spuchniętym palcem. Okazało się, że przyczyną jej kłopotów jest pierścionek, którego nie dało się zdjąć.Strażacy błyskawicznie rozwiązali problem przecinając biżuterię. Straty oszacowano na 100 złotych.Okazuje się, że do takich zdarzeń dochodzi częściej. Niektóre jednostki są nawet wyposażone w specjalny sprzęt do przecinania biżuterii.Czasami strażacy z podobną interwencją są wzywani do szpitala, bo osoba, która nie może sobie poradzić z niesforną biżuterią, zgłasza się z problemem prosto na szpitalny oddział ratunkowy.Tym razem historia skończyła się happy endem.