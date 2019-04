Nielegalny transport odpadów zatrzymali w Gierszowicach pod Brzegiem inspektorzy transportu drogowego

Kilka dni temu funkcjonariusze opolskiego oddziału Inspekcji Transportu Drogowego zatrzymali do kontroli w Gierszowicach w gminie Olszanka w powiecie brzeskim ciężarowe volvo z naczepą.

- Okazało się, że samochodem bez żadnego oznakowania, przewożone były odpady, a dokładnie stalowe wióry - informuje Krzysztof Chmiel, opolski wojewódzki inspektor transportu drogowego.

Jak wynikało z dokumentu przewozowego, transport odpadów jechał z Wrocławia do Zawiercia. Dodatkowo, kierowca nie posiadał również wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz skrócił dzienny czas odpoczynku.

Za stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości przewoźnikowi grozi kara o łącznej wysokości 10,6 tys. zł, natomiast zarządzającemu transportem u kontrolowanego przewoźnika tysiąc złotych kary.

- Mandatem w wysokości 250 zł ukarany został również kierowca - dodaje Krzysztof Chmiel.

To kolejny nielegalny transport odpadów przechwycony w ostatnim czasie na Opolszczyźnie. Na przykład w ubiegłym miesiącu na granicy z Czechami w Trzebini w powiecie prudnickim, inspektorzy z kędzierzyńsko-kozielskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu, zatrzymali do kontroli ciężarówkę z naczepą, należącą do czeskiego przewoźnika.

Pojazdem wykonywany był międzynarodowy transport odpadów komunalnych ściekowych, a przewoźnik nie posiadał wymaganego zezwolenia na ich przewóz.

I kolejny przykład. W czerwcu ubiegłego roku w Dąbrowie pod Niemodlinem policja zatrzymała ciężarówkę, w której wezwani na miejsce inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Opolu oraz inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska znaleźli sprasowane w 54 wielkich paczkach nielegalne odpady komunalne z Niemiec.