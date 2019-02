Nieoficjalne: Trzęsienie ziemi w opolskim PiS. Katarzyna Czochara przestanie być szefową, zastąpi ją wicewojewoda Violetta Porowska

Katarzyna Czochara była przewodniczącą opolskiego PiS od listopada 2016 roku. Dwuletnia kadencja regionalnego zarządu upłynęła pod koniec 2018 roku.

- Teoretycznie po tym czasie w partii powinny być zarządzone nowe wybory. Ale byliśmy krótko po elekcji do samorządu, a w tym roku przed nami głosowania do Brukseli i do parlamentu - mówi nam polityk PiS. - Wewnętrzne wybory mogłyby powodować dodatkowe zamieszanie. Stąd decyzja o wyznaczeniu pełnomocnika, który pokieruje strukturami do wyborów do Sejmu i Senatu - tłumaczy.

Zwyczajowo pełnomocnikiem zostaje osoba, która do tej pory była liderem struktur regionalnych. Rola ta powinna więc przypaść Katarzynie Czocharze.

Według nieoficjalnych informacji "NTO", co potwierdziliśmy w kilku niezależnych źródłach, stanie się inaczej. Pełnomocnikiem wojewódzkim PiS ma zostać wicewojewoda Violetta Porowska. Próbowaliśmy się z nią skontaktować. Najpierw poinformowała, że jest na spotkaniu i prosiła, by zadzwonić później. Teraz nie odbiera telefonu.

Przemysław Skruch z PiS, regionalny koordynator ds. struktur partii, pytany o to, czy może potwierdzić bądź zaprzeczyć detronizacji posłanki Katarzyny Czochary, odparł krótko: - Nie będę komentował tej sprawy.

Na usunięcie Katarzyny Czochary ze stanowiska szefowej PiS w regionie zanosiło się już od jakiegoś czasu. Powodem miało być łatwe wchodzenie w konflikty z tymi działaczami, których nie uważała za swoich stronników. Na pieńku miała mieć m.in. z europosłem Sławomirem Kłosowskim (który sam uczynił z niej swoją następczynię w fotelu lidera PiS w regionie), a także wojewodą Adrianem Czubakiem.

Jeden z działaczy PiS zdradza, że europoseł Sławomir Kłosowski miał zabiegać w centrali partii o odwołanie Katarzyny Czochary do spółki z wiceministrem sprawiedliwości Patrykiem Jakim.

- Kiedyś sami ze sobą walczyli, ale połączył ich wspólny przeciwnik - stwierdza.

Inny polityk PiS wskazuje, że decyzja centrali PiS przy ul. Nowogrodzkiej wywołała duże zaskoczenie. - Mimo wszystko mało kto się spodziewał, że ten ruch przejdzie. Wszyscy spodziewali się, że jeśli już dojdzie do usunięcia Katarzyny Czochary, to nastąpi to dopiero pod koniec roku, przy okazji rozliczania maratonu wyborczego - komentuje.

Sama Katarzyna Czochara jeszcze w środę przekonywała, że temat jej odwołania to pogłoski i że bronią jej wyniki wyborów samorządowych z jesieni 2018 roku. Podkreślała, że pod jej przewodnictwem PiS uzyskał 150 radnych w całym województwie, podczas gdy we wcześniejszej kadencji było ich około 90.

Teraz posłanka Katarzyna Czochara nie odbiera telefonu. Nie odpowiedziała też na prośbę o skomentowanie całej sytuacji.

Detronizacja Katarzyny Czochary ma być oficjalnie potwierdzona w przyszłym tygodniu. Podobnie ma być z nominacją wicewojewody Violetty Porowskiej na pełnomocnika regionalnego PiS w województwie opolskim.

Co będzie oznaczać ta zmiana?

Jeden z naszych rozmówców zauważa, że ludzie z otoczenia Katarzyny Czochary nie mogą być pewni swojej przyszłości. Zmiany mogą nastąpić m.in. w opolskich spółkach Skarbu Państwa.