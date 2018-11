Niepodległa światłem. Mapping na kamienicy w Brzegu

Do niedzieli można oglądać świetlne spektakle w Brzegu. Zabierają one widzów sto lat wstecz i opowiadają historię niepodległości Polski. Mapping prezentowany jest na kamienicy przy ul. Długiej 13. Pokazy można oglądać w godzinach od 17.00 do 21.00 co 15 minut. Każdy z gości otrzyma niewielki upominek w postaci wstążki upamiętniającej „Niepodległą”.