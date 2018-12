Niezwykła obserwacja na kąpielisku Bolko w Opolu. Pojawiły się bardzo rzadkie łabędzie czarnodziobe [ZDJĘCIA]

Łabędzie czarnodziobe są mniejsze od ich bardziej pospolitych kuzynów, łabędzi niemych. Ich szyja jest krótsza i bardziej masywna. Zgodnie z nazwą, dzioby tych ptaków są prawie całkowicie czarne.

- To gatunek gniazdujący w tundrze euroazjatyckiej. W Polsce łabędzie te pojawiają się podczas przelotów na zimowiska. Trudno jest je obserwować, ponieważ to gatunek niezwykle rzadki, objęty ochroną. Dość powiedzieć, że to pierwsze udokumentowane stwierdzenie obecności tego zwierzęcia w Opolu – opowiada Łukasz Berlik.