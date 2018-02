W tym roku zawody Firefighter Combat Challenge odbędą się 5 i 6 maja w weekend. Na Rynku stanie specjalny tor przeszkód, który w jak najkrótszym czasie muszą pokonać strażacy. Organizatorzy liczą, że pojawić może się około 200 zawodników, będą też atrakcje dla dzieci.





W zawodach może wciąż udział blisko 200 zawodników, zapisy już wystartowały.- Strażak startuje w pełnym umundurowaniu. Ma ze sobą pakiet 20 kg węży, wbiega na klatkę schodową, na trzecie piętro, na wysokość 12 metrów. Wciąga pakiet wężowy na linie, też o wadze 20 kg, na wysokość III piętra po czym zbiega na dół, bo tam czekają go kolejne wyzwania. Najlepsi potrafić wykonać wszystkie zadania w niewiele ponad minutę! - opowiada Leszek Koksanowicz, zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.Urząd miasta zdecydował się wesprzeć imprezę finansowo kwotą kilkudziesięciu tysięcy złotych.- To niezwykle efektowne zawody, które z jednej strony pozwalają się sprawdzić strażakom, a z drugiej są magnesem dla opolan, których chcemy przyciągać do centrum - tłumaczy prezydent Arkadiusz Wiśniewski. - Co ważne będzie też wiele atrakcji dla dzieci. Polecam, bo w ubiegłym roku mój syn skorzystać i świetnie się bawił.