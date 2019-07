Niezwykły mural na osiedlu AK w Opolu! Garaż naziemny zyskał nowy blask

- Z inicjatywą wystąpiło stowarzyszenie Opolskie Lamy – mówi Arkadiusz Kowara, zastępca prezesa zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Opolu – My bardzo chętnie włączamy się w wydarzenia, które upiększają naszą okolicę, dlatego tym razem udostępniliśmy budynek przy ulicy Sosnkowskiego 8, w którym znajdują się garaże – dopowiada wiceprezes.

Malunek na os. Armii Krajowej powstawał trzy dni - od soboty do poniedziałku.

Ich dzieła można podziwiać m.in. we wnętrzu Miejsca X przy ul. Sienkiewicza czy też nad Odrą i nad Kanałem Ulgi. Grupa liczy około 8 członków.

- To pierwszy z trzech “murków”, które robimy w ramach projektu “Opole, kamera, akcja!”, inspirowanej filmem i kinem w ogóle. Został on wykonany farbami fasadowymi i sprayami. Zarówno ten, jak i pozostałe malunki, które chcemy przygotować również w innych częściach miasta, nawiązywać będą do filmów - tłumaczy Patrycja Kostyra z grupy Murki.

Na dniach Murki ozdobią ścianę przylegającą do Muzeum Śląska Opolskiego oraz budynek Kina Meduza zlokalizowanego przy ulicy Oleskiej 45 w Opolu.