Młody mężczyzna został ciężko pobity podczas bójki w nocy na pl. Wolności w Opolu. Był reanimowany. Policja nie ujawnia szczegółów.

- W sobotę po godz. 2 policja podjęła interwencję w centrum Opola po informacji o awanturze, jaka miała tam miejsce - powiedział nam sierż. sztab. Dariusz Świątczak z zespołu prasowego opolskiej policji. - Ponieważ jedna osoba została poszkodowana, żadnych szczegółów nie mogę podać. Wyjaśniamy okoliczności tego zdarzenia. - dodał.Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w bójce na pl. Wolności brało udział co najmniej kilka osób. Jeden z młodych ludzi został ciężko pobity. Reanimowali go policjanci, potem załoga karetki pogotowia. Został zabrany do szpitala.