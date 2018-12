Nowa karta Opolska Rodzina na lata 2019-2029. Trzeba będzie złożyć nowy wniosek [WIDEO]

Karta "Opolska Rodzina" działa od wiosny 2014 roku. Jednym z jej głównych punktów są bilety za złotówkę dla dzieci m.in. na baseny oraz do zoo. Warunek jest taki, że rodzice dzieci muszą mieszkać w Opolu i tutaj odprowadzać podatki.

Projekt kończy się wraz z 2018 rokiem. W wakacje na sesji rady miasta pojawiły się dwie propozycje przedłużenia inicjatywy, jedna firmowana przez klub Razem dla Opola, druga przez prezydenta Arkadiusza Wiśniewskiego. Obie inicjatywy z powodu dzielących je różnic wywołały sporą dyskusję, która zakończyła się stwierdzeniem, że do sprawy należy wrócić do jesiennych wyborach samorządowych.

Bilety za złotówkę dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia obowiązywały w opolskim zoo, na lodowisku Toropol, pływalniach Akwarium i Wodna Nuta, na basenie Błękitna Fala, w Wieży Piastowskiej oraz w Galerii Sztuki Współczesnej. Do tego dochodziły zniżki w szeregu podmiotów prywatnych. Od momentu powołania karty Opolskiej Rodziny w 2014 roku wszystkie miejskie instytucje objęte programem sprzedały w sumie blisko 2,9 biletów, spośród których blisko 10 proc. stanowiły bilety za złotówkę.

Projekt nowej wersji karty "Opolska Rodzina" trafił na grudniową sesję rady miasta. Zakłada on utrzymanie dotychczasowych biletów za złotówkę dla dzieci i młodzieży do 18. roku. Jednocześnie poszerza zakres osób, które mogą skorzystać z tej zniżki. Obejmuje ona również osoby niepełnosprawne, a także ich opiekunów.

Nowa karta "Opolska Rodzina" wchodzi w życie z początkiem 2019 roku. Program będzie obowiązywał przez 10 lat. - Należy zaznaczyć, że obecne karty z końcem roku stracą ważność. Aby mieć prawo do tańszych biletów po 1 stycznia, trzeba złożyć wniosek o nową kartę - mówi Anna Radlak, dyrektor Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.

W porównaniu do obecnej karty wnioski nie będą składane w ratuszu, a właśnie w MCŚ. Będzie to możliwe od poniedziałku 10 grudnia. Stosowne druki do wypełnienia będą wkrótce dostępne w sieci. - O tym, że karta jest gotowa do odbioru, będziemy informowali poprzez sms. Same karty będą wydawane w ratuszu - zapowiada Anna Radlak.

Zniżki na karcie w latach 2019-2029 w przypadku miejskich jednostek są już pewne. W przypadku podmiotów prywatnych miasto musi opracować nowe porozumienia.

Przy okazji zatwierdzenia nowej karty "Opolska Rodzina" zmieniono też zapisy dotyczące wydawania karty "Opolski Senior". Teraz dostęp do niej będą miały kobiety w wieku od 60 lat oraz mężczyźni mający co najmniej 65 lat. Przy czym - jak zaznaczają urzędnicy ratusza - w przypadku karty "Opolski Senior" nie ma konieczności wymiany na nową.

Ratusz szacuje, że uprawnionych do otrzymania obu kart w ciągu 10 lat będzie 80 tys. mieszkańców Opola.