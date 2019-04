Nowa kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Ulgi w Opolu. Miasto dołoży do niej 10 mln zł

W kasie miasta na budowę kładki przewidziano 14 mln zł. I tym razem władze miasta nie zdecydowały się na unieważnienie przetargu, tylko na dołożenie brakujących 10 mln zł, by dorównać do wysokości najtańszej oferty. Kwota ta ma być wpisana do Wieloletniej Prognozy Finansowej Opola na 2020 rok. Inicjatywa będzie przedstawiona radnym do zatwierdzenia na sesji w kwietniu.

Potem możliwe będzie podpisanie umowy. Termin realizacji budowy kładki pieszo-rowerowej nad Kanałem Ulgi to koniec września 2020 roku.

Przypomnijmy, że zadanie to jest współfinansowane z dotacji Unii Europejskiej i jest ujęte w jednym projekcie ze zrealizowaną już budową centrum przesiadkowego przy stacji Opole Grotowice oraz z planowanym centrum przesiadkowym przy stacji Opole Zachodnie. Ta druga inwestycja jest problematyczna o tyle, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska uchylił jej decyzję środowiskową oraz umorzył całe postępowanie środowiskowe.

Katarzyna Oborska-Marciniak, rzecznik ratusza, przekonuje, że starania o nową decyzję nie stoją na przeszkodzie w budowie kładki nad Kanałem Ulgi.